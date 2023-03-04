ارتقاء طفل أصيب في مظاهرة في مدينة بحري

الخرطوم: السوداني

نعت نقابة أطباء السودان الشرعية، طفلًا يبلغ من العمر ثماني سنوات، قالت إنه قد ارتقى شهيدًا صباح أمس الجمعة، نتيجة لإصابته في موكب 23 فبراير 2023 بحي المزاد في الخرطوم بحري.

وقالت النقابة في تعميم صحفي أمس، إن الطفل نصرالدين علي إبراهيم، كان قد أصيب في الاحتجاجات جراء سقوطه في “خور” به نيران مشتعلة، إثر مطاردة بواسطة مركبة تتبع للشرطة “.

وأوضحت النقابة في تعميمها أن الطفل المصاب تلقى الرعاية الطبية بالعناية المكثفة إثر إصابته، وارتقى شهيدًا صباح أمس.

من جانبه أكد كيان “غاضبون بلا حدود – غ. ب. ح” ارتقاء الطفل نصرالدين، قائلًا في بيان إن الطفل ارتقى متأثرًا بـ”حروق عميقة” أصيب بها قرب تقاطع “بحري المزاد”، موضحًا أن الفقيد كان متواجدًا بالقرب من إشارة مرور تقاطع بحري المزاد حين “أتت عدة تاتشرات تتبع لقوات شرطة ولاية الخرطوم كانت تطلق الغاز المسيل للدموع بكثافة”، وأضاف: “بلا سبب طاردت تلك القوات الفقيد حتى سقط في “خور” قرب الإستوب وذهبت التاتشرات وتركته ملقيًا في النار إلى أن تم إنقاذه من قبل المارة”.