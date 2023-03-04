حميدتي: تلقّينا بشريات من دولة الإمارات بتنفيذ مشروعات لدعم مسيرة التنمية والاستقرار لاستكمال عملية السلام

الخرطوم: السوداني

دعا نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، المجتمع الإقليمي والدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والمانحين إلى حشد الدعم المالي والفني للمساعدة في إكمال تنفيذ بنود اتفاقية السلام خاصةً في الجانب التنموي، ومشروعات إعادة النازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية.

وقال حميدتي في افتتاح ورشة مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام، التي أُقيمت صباح اليوم: “تلقينا بشريات خلال زيارتنا الأخيرة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة؛ بتنفيذ مشروعات لدعم مسيرة التنمية والاستقرار في مجالات المياه والطرق وغيرها من البشريات التي تسهم في استكمال عملية السلام”.

وأوضح أنّ الورشة تأتي في إطار شرح المصفوفة المحدثة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان التي تمثل أهم مخرجات ورشة تقييم تنفيذ الاتفاق، التي عُقدت في جمهورية جنوب السودان الشهر الماضي، والتي حققت نجاحاً كبيراً بتوقيع المصفوفة، والتي سوف يعملون على تنفيذها وفقاً للجداول المدرجة.

وأضاف: “نجدد أمامكم اليوم، حرصنا على المضي في تنفيذ بنود الاتفاقية، وفقاً للمصفوفة المحدثة، حتى ينعم شعبنا بالأمن والاستقرار، وعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، وتوفير الخدمات الضرورية لهم، وندعو الإخوة في أطراف العملية السلمية إلى مضاعفة العمل وتنسيق الجهود بذات الروح الطيبة، من أجل تنفيذ هذه المصفوفة”.