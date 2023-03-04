البرهان يدعو لتقديم العون للسودان في هذه المرحلة ومعالجة قضية الديو

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن السودان يسعى خلال هذه الفترة عبر عدد من المسارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتماد عملية تنموية قوامها تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتخطيط إدارة الموارد التنموية المتعددة ومحاربة الفساد عبر التبادل الإيجابي والشراكات الذكية مع الأشقاء والأصدقاء.

وأشار البرهان خلال كلمته أمام قمة قادة الدول الأقل نمواً بالدوحة اليوم، ان حكومة الفترة الانتقالية وضعت إطارا متكاملا للتنمية والحد من الفقر خلال الأعوام 2021 – 2023، وصاغت بموجبه خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقوم على ركائز تتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية وتبني أساساً لاقتصاد متنوع وشامل ومستدام يحقق الاكتفاء الذاتي ويتصدى لقضية الفقر من خلال محاربة الفساد – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وأشار إلى جملة من التحديات والتعقيدات التي واجهت حكومة الفترة الانتقالية، خاصة التعقيدات السياسية وتأثير جائحة كورونا والنقص العالمي في الطاقة والأزمة الغذائية.

ودعا البرهان، شركاء التنمية من الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية لتقديم العون للسودان في هذه المرحلة ومعالجة قضية الديون في سياقها الدولي والإقليمي ليتمكّن من المضي قُدُماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.

وأشار البرهان إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان الأقل نمواً بالدوحة، يعد سانحة لدعمها وتعزيز الشراكات والتعاون بينها والدول النامية للمضي قُدُماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتغيرات المناخ، مُعرباً عن أمله في أن تصب مخرجاته في مصلحة الدول الأقل نمواً.