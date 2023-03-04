الفريق عبدالرحيم دقلو: (عندنا رسالة لإخواننا في السلطة، سلموا السلطة للشعب بدون لف ولا دوران، ومن اليوم فصاعداً لن نسمح بقتل الشباب المتظاهرين)

الخرطوم: السوداني

طالب نائب قائد قوات الدعم السريع الفريق، عبد الرحيم حمدان دقلو، بتسليم السلطة للشعب. وقال دقلو في خطاب له اليوم بقاعة الصداقة: (عندنا رسالة لإخواننا في السلطة، نقول لهم سلموا السلطة للشعب، بدون لف ولا دوران).

وأضاف دقلو: (الفي صدورنا كثير والصامتين به كبير، ولكن ما دايرين نبقى سبب، فلان عملها مادايرين نبقى فيها سبب أبداً.. لكن لن نتزحزح ولن نرجع من المبادئ الأساسية التي تجمع الشعب السوداني وتنصف الشعب السوداني وتطلع خيراته ليستفيد منها).

ومضى في القول: (من الليلة وصاعدا بعد موت الشهيد ربنا يرحمه؛ لن نسمح باي قتل للشباب المتظاهرين ولن نسمح بأي إعتقال للسياسيين).