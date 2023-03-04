حميدتي يُوجِّه القوات النظامية باتخاذ إجراءات تجاه المتفلتين والخارجين عن القانون

الخرطوم: السوداني

وجّه نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، باتخاذ إجراءات فورية في مواجهة المتفلتين والخارجين عن القانون.

والتقى حميدتي، اليوم، اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الأركان المشتركة، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وحضور أعضاء اللجنة.

واستمع حميدتي إلى تنوير مفصل من اللجنة الفنية، حول مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد، كما استعرضت اللجنة، الموقف الأمني والجنائي بالبلاد، ووجه حميدتي القوات النظامية، اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه المتفلتين والخارجين عن القانون بما يحفظ أمن واستقرار البلاد وسلامة المواطنين.