تفعيل لجان التعبئة بالشرق لبدء الإغلاق الشامل

بورتسودان : السوداني

وجه المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة أمس، بتفعيل لجان الحشد والتعبئة في إقليم الشرق السودان إيذانا بالإغلاق الشامل. وعقد المجلس الأعلى اجتماعا طارئا بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، وأكد على وحدة البجا أرضا وشعبا والتمسك بالقضايا المصرية التي مهرت بدماء الشهداء.

وقرر المجلس بحسب بيان، عقد اجتماع عاجل لعضوية وقيادات المجلس في الولايات الثلاث القضارف وكسلا والبحر الأحمر.

وقرر تفعيل اللجان القانونية للقبض على المتهم الرئيس رفضًا لإعادة الفتنة في الشرق.

وجدد المجلس تأكيده رفض مسار الشرق ورفض تغيير المبادئ والمواقف وتحالف (داوود- ترك) الذي يسعى لتمرير المسار عبر الورش واللقاءات.

وحذر الكتلة الديمقراطية من إنتاج أزمة الجبهة الثورية بمحاولة تلميع صور قيادات الفتنة في الشرق.

وفي سبتمبر/ 2020، عقد المجلس مؤتمرا في منطقة سنكات شرقي السودان، انتهى إلى رفض مسار الشرق وتقرير حق المصير، مما أدى إلى تعقيد الأزمة.

ويعارض المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، الاتفاق الإطاري، باعتباره لا يخاطب قضايا وهموم الإقليم.