سلطات السجل المدني تتّخذّ إجراءات حاسمة بشأن الهويّة السودانية

الخرطوم: السوداني

شدّد مدير الإدارة العامة للسجل المدني، سامي الصديق دفع الله، على عدم المجاملة في منح الهوية السودانية، مؤكّدًا أنّ أيّ تجاوزاتٍ أو أخطاء في هذا الأمر سيتمّ حسمها بالقانون.

وترأس مدير الإدارة العامة للسجل المدني، سامي الصديق دفع الله أمس، اجتماع هيئة قيادة السجل المدني بحضور مديري الدوائر والإدارات.

وقال سامي الصديق بحسب المكتب الصحفي للشرطة، إنّ جميع خدمات السجل المدني متوّفرة بالمراكز الثابتة والمتحرّكات في جميع مناطق السودان.

وأضاف” هنالك سياسة عامة للسجل المدني تستند إلى التحريّ الدقيق للبيانات، ومنح المستندات بالطريقة الصحيحة وتكملة الإجراءات وفق الضوابط السليمة”.