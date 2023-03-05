قاعدة “بورتسودان” الروسية… هل تحول حلم الكرملين إلى واقع؟!

الخرطوم: سحر أحمد

تناول يفغيني فيودوروف، عضو مجلس النواب الروسي (الدوما) في مقال حديث بموقع “هوت وور” المهتم بالجوانب العسكرية والاستخباراتية، تناول العلاقة بين الخرطوم وموسكو، وأهمية إنشاء قاعدة عسكرية روسية في البحر الأحمر، مشيرًا إلى مغادرة موسكو لمعظم قواعدها العسكرية السابقة، والضرورة الملحة لإنشاء هذه القاعدة خاصة في الوقت الحالي الذي تعاني فيه موسكو من العزلة الدولية عقب حربها في أوكرانيا.

القواعد الروسية.. مقال الملاذ الآمن

وقال البرلماني الروسي في مقاله بعنوان “الملاذ الآمن: السودان يقرر إنشاء قاعدة بحرية روسية”، إن بلاده لديها القليل من القواعد العسكرية حول العالم، مشيرًا إلى أن أغلبها تتركز في مناطق النفوذ الإقليمي لموسكو.

ويشير فيودوروف إلى أنه بالنظر إلى التسلسل الزمني لتطور الأحداث، فإن روسيا كانت تخفف ببطء ولكن بثبات من وجودها العسكري في العالم في العقود الأخيرة، كان أهمها مركز الراديو الإلكتروني الكوبي في لورد، والذي تركه الجيش في عام 2001. وكان أقرب قاعدة عسكرية للولايات المتحدة، وإن كان مخصصًا فقط للاستخبارات. بعد ذلك بقليل، حلوا وسحبوا جميع السفن من قاعدة كام رانه الفيتنامية، أحد أفضل موانئ المياه العميقة في العالم. كانت أهم منشأة عسكرية للجيش الروسي قادرة على استقبال وخدمة القاذفات الاستراتيجية والغواصات وطرادات الصواريخ. كان بؤرة استيطانية قوية في قلب المواجهة بين الولايات المتحدة والصين. إلا أنهم انسحبوا منها وإن كانت القوات الجوية تستخدمها من وقت لآخر.

مشيرًا إلى أنه عقب مغادرة البلاد البعيدة، بالطبع، حان الوقت لإنشاء قواعد عسكرية قريبة. فقد غادر الروس جورجيا في عام 2007، بما في ذلك من أكبر قاعدة في القوقاز في فازياني. قبل ذلك، تم حل وسحب فرقتين وفوج جوي واحد. في عام 2012، ودّعوا محطة رادار غابالا في أذربيجان. حتى كازاخستان قلصت الوجود العسكري الروسي من خلال القضاء على قاعدة الفضاء التجريبية، وفوج النقل الجوي وموقع اختبار إمبا.

ويرى الخبير الروسي أنه من الضروري النظر إلى الأحداث الأخيرة في أوكرانيا من منظور الخسائر السابقة للنفوذ الروسي. لقد انسحبوا من كل مكان تحت صيحات الأعداء المقنعة، وهم حاليًا مجبرون على حل القضايا بالقوة الناعمة.

يقول فيودوروف إن القاعدة البحرية والمجموعة الجوية في سوريا تعتبر حاليًا أهم موقع لروسيا في الخارج. مشددًا على أهمية الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط، وشرايين النقل، وقال وفقًا لمصادر، أنه سيكون لروسيا في المستقبل القريب نقطة أخرى على الخريطة – في بورتسودان. لقد راجعت السلطات السودانية منذ فترة طويلة وبعناية شروط وجود ثلاثمائة عسكري روسي وأربع سفن على أراضيها، وقررت أخيرًا السماح بذلك. وللمقارنة: القاعدة العسكرية الأمريكية الوحيدة في إفريقيا في جيبوتي تتكون من 2.5 ألف جندي.

قاعدة بورتسودان.. تاريخ العلاقة

الاسم الدقيق للمنشأة في بورتسودان هو المركز اللوجستي للبحرية الروسية، وبحسب المعلومات المتاحة، فإن الاتفاقية لم تحدد عدد السفن على الطرق. وتشمل الخطط توقيع وثيقة إيجار لمدة 25 عامًا مع تمديد إضافي لمدة عشر سنوات أخرى. إذا لم يكن لدى الأطراف اعتراض.

تاريخ الوجود الروسي في السودان متواصل منذ عام 2017، عندما اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس المخلوع عمر البشير. طالب زعيم السودان بالكثير لنشر القاعدة بما في ذلك – مقاتلات Su-30 و Su-35 وأنظمة الدفاع الجوي S-400 وحتى محطات الطاقة النووية العائمة المدمجة. بالإضافة إلى ذلك، كان على روسيا المساعدة في بناء سلسلة من محطات الطاقة الكهرومائية على نهر النيل.

بشكل عام، بالنسبة لقاعدة بحرية صغيرة وفقًا للمعايير العالمية، طالب السودان تقريبًا بتحديث طاقته وجيشه. كان البشير أيضًا مطالب به من قبل محكمة الجنايات الدولية في عام 2008 بتهمة الإبادة الجماعية في دارفور. لم تعترف روسيا بادعاءات الغرب على الرئيس السوداني، لكنها لم تسرع بشكل خاص من التقارب مع الرئيس المثير للجدل، وفقًا للكاتب.

في عام 2019، حدث انقلاب عسكري، بحسب مصادر مختلفة، الرئيس الحالي لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان. نظر بالفعل إلى التعاون مع روسيا بشكل مختلف.

يرى البرلماني الروسي أن هناك حاجة إلى استطراد بسيط لشرح تاريخ وأهمية العلاقات السودانية الروسية. يرى الكاتب أنه من نواحٍ كثيرة، تدين الخرطوم بقيام دولتها لموسكو. ويوضح، بعد عام 1956، عندما أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الدول، إنشأ الاتحاد السوفيتي قاعدة صناعية قوية للزراعة في السودان. أيضًا كان يدعم السودان بتوريد الأسلحة والبنى التحتية الحيوية الأخرى. بعد ذلك بكثير، أصبحت روسيا هي المورد الرئيسي للحبوب في البلاد.

تفاصيل جديدة.. ترمومتر الصعود والهبوط

حدث انقطاع في العلاقات بين البلدين في 1977-1989 ، عندما وصل القادة الموالون للغرب إلى السلطة. في ظل حكم البشير، منذ عام 1989 كان هناك نشاط ملحوظ في العلاقات. كان المستشارون العسكريون الروس متمركزين باستمرار في السودان، وكانت العلاقات الاقتصادية آخذة في التوسع. لكن الشرق مسألة حساسة، وشرق إفريقيا أكثر حساسية. أخذ زعيم السودان الجديد، البرهان، استراحة في عام 2021 أملًا في التصالح مع الولايات المتحدة. كان الانقلاب العسكري، الذي أنهى 30 عامًا من حكم البشير، مدعومًا من واشنطن، وتم رفع العديد من العقوبات عن السودان. لقد توقفت العلاقة بين موسكو والخرطوم لصالح العلاقات الأمريكية، الأمر الذي جعل الوجود العسكري الروسي، وإن كان متواضعًا للغاية، لا يبدو مفيدًا.

ونتيجة لذلك، في عام 2021، طلبت الخرطوم من موسكو بدلًا من القاعدة “مساعدة اقتصادية تخضع لعقد إيجار لمدة خمس سنوات مع إمكانية توقيع اتفاقية لمدة 25 عامًا”. هذا بالإضافة إلى الإمداد الكبير بالمعدات العسكرية الذي تم الاتفاق عليه مع الرئيس السوداني السابق.

في 11 فبراير 2023، أصبح معروفًا أن كبار المسؤولين في السودان وافقوا أخيرًا على نشر الوحدة الروسية في بورتسودان. فيما اعتبر الكاتب أن الأسباب ليست واضحة تمامًا. من المعروف فقط أن مسؤولين سودانيين كشفوا ذلك في حديثهم لوكالة أسوشيتد برس.

خلاصات مهمة .. بورتسودان نصب العين

واعتبر الكاتب أنه من السابق لأوانه القول أن كل شيء قد تقرر أخيرًا. في ذات الوقت شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على وجه التحديد على ضرورة التصديق على الاتفاقية من قبل الهيئة التشريعية للسودان. والتي، لم تتشكل منذ عام 2019.

يقول الكاتب إنه حتى قبل العملية الخاصة في أوكرانيا، كان لدى بعض المعلقين شكوك حول صواب بناء قاعدة عسكرية في بورتسودان. وحاليًا، في ضوء التصديق المرتقب، هناك المزيد من الأسئلة. إلا أن الكاتب يرى أن القاعدة اللوجيستية على البحر الأحمر مفيدة جدًا إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الخرطوم، فمن الممكن من خلال السودان تنظيم نقل الأفراد والمعدات عن طريق الجو.

ولفت البرلماني الروسي إلى أن موقع بورتسودان فريد من نوعه بطريقته الخاصة. من جهة، مضيق باب المندب الاستراتيجي وخلفه قاعدة كبيرة لحلف شمال الأطلسي في جيبوتي. من ناحية أخرى، قناة السويس التي لا تقل استراتيجية. وتحت أنظار البحارة الروس ستكون أهم الطرق اللوجستية للبحر الأحمر، والتي تمر عبرها ملايين الأطنان من البضائع كل يوم.

ببساطة، القاعدة في بورتسودان تعتبر حاليًا أكثر أهمية لموسكو مما كانت عليه في عام 2019.

علاوة على ذلك، كانت هناك معلومات عن احتمال افتتاح مرفق مماثل في إرتريا المجاورة. يُزعم بحسب الكاتب أن سيرجي لافروف وافق على ذلك خلال رحلة يناير إلى إفريقيا. معتبرًا أنه إذا كان هذا صحيحًا، فلن تعامل إرتريا مثل السودان. لطالما كانت البلاد تحت العقوبات الغربية، وأي حقن مالي سوف يُنظر إليه على أنه هبة من السماء. يبقى فقط الأمل في أن الكرملين يعطي الأولوية لقواته ويحسبها بشكل صحيح.