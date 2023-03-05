التعسر والملاحقات تطال صغارالمزارعين بالقضارف

الخرطوم: رحاب فريني

عاب رئيس تجمع مزارعي محلية المفازة بولاية القضارف، سميرالتقي البهلول، عدم الاهتمام بشريحة صغارالمزارعين.

وقال التقي في حديثه لـ(السودانى)إن هنالك إهمالًا حكوميًا لهذه الشريحة رغم أنها تشكل أكثرمن 90% وتعتمد في معيشتها على الزراعة.

وأكد أن صغار المزارعين لهم دوركبير فى دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تعظيم الإنتاج لتحقيق العدالة في تخفيف حدة الفقر وتوفير فرص العمل.

وكشف عن أهم مشاكل صغارالمزارعين على رأسها التمويل الذيأصبح أس المشاكل في ظل اقتصاد متردٍ وتسبب فى مشاكل متعددة، منها أنه غير ميسر وتحفه التعقيدات الإجرائية من حيث الضمانات المطلوبة والأرباح المحتسبة دون المراعاة لهذه الشريحة الضعيفة مما تسبب فى عدم القدرة على السداد والتعثر والملاحقات وكثرة المضايقات، إضافة لارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية والعمالة، إلى جانب الضرائب والجبايات المبالغ فيها وضعف التسويق وهيمنة التجار، ودعا لتكوين تجمع أو جسم معترف به خاص بصغار المزارعين في كل المحليات وربطه بالولاية للخروج من هيمنة كبار المزارعين، مطالبًا بالتمويل البنكي الميسر وبالقدر المطلوب وفي الزمن المطلوب مع تخصيص موظفين بأفرع البنك لصغار المزارعين فقط، إضافة اإلى أهمية السداد الكامل للمعسرين من قبل ديوان الزكاة دون إبطاء وسلحفائية الإجراءات ودعم مدخلات الإنتاج والشراء من قبل المخزون الاستراتيجي لكسر هيمنة التجار واستغلالهم للمزارعين ، مشيرًا إلى ضرورة توفير التقاوي المحسنة والأسمدة ومكافحة الآفات وتكوين جمعيات زراعية لامتلاك الآليات ونقل التقانة .