اعتبارًا من الأسبوع المقبل: اتجاه لطرح سلع استهلاكية مخفضة بزراعة الخرطوم

الخرطوم: رحاب فريني

كشف مديرصندوق تنمية الزراعة بوزارة الزراعة ولاية الخرطوم، د. محمد زين، عن خطة لشراكات مع القطاع الخاص، وزيادة الإنتاج في العام الحالي 2023

وأكد فى حديثه لـ(السوداني) الاتفاق والتوقيع مع شركات القطاع الخاص على توفير وتمويل المنتجات الزراعية والحيوانية بأسعارالمنتج، واعتبره عملًا كبيرًا يوفر السلع دون تكلفة.

وأكد أن الولاية توفرالسلع الاستهلاكية بمواصفة وأسعارمخفضة، وأعلن عن توفر السلع منذ مطلع الأسبوع القادم، وتشمل اللحوم الحمراء والمصنعة واللحوم البيضاء وبيض المائدة إضافة للفواكه والخضروات، مشيرًا إلى أنه تم الإعداد لهذا العمل عبر خطة كبيرة تمثلت فى الاتصال مع المديرين التنفيذيين فى كل محليات الولاية والوزارات ورئاسة شرطة الولاية والمراكز الأخرى، مبينًا أن أهم أهداف الخطة استمرار العمل وتوفير المنتج بجودة عالية وأسعار مناسبة، مؤكدًا أن فرق السعر أكثر من 25 – 30% من سعرالسوق، لافتًا إلى أن عبوات اللحوم تستوعب كل الشرائح تبدأ من ربع كيلو للكيلو، مؤكدًا تغطية كل أسواق الولاية، إضافة إلى توفر العربات المبردة وثلاجات تسع 50 طنًا، وطالب المواطنين بالتنسيق مع الصندوق لوصول المنتجات لأسواق المحليات.