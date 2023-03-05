رئيس مجلس السيادة يبحث مع أمير دولة قطر العلاقات الثنائيّة

الخُرطوم: السوداني

أشاد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات السودانية القطرية في مختلف المجالات.

وقدم البرهان خلال لقائه، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دوله قطر بالدوحة اليوم، شكره لدولة قطر على حُسن الضيافة والاستقبال ولتنظيمها ودعمها الكريم لمؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نموّاً.

وقدم البرهان لأمير دولة قطر، شرحًا حول الأوضاع السياسية بالبلاد، لا سيّما عملية الحوار الجاري بين القوى السياسية للتوصل إلى توافق لإدارة متبقي الفترة الانتقالية.

من جانبه، أكد الشيخ تميم، حرص دولة قطر على استقرار السودان وتقدمه، مجدداً دعم بلاده للسودان لتجاوز مصاعب المرحلة الحالية.