حسن فضل المولى يكتب: عثمان الدقير… أجر وعافية…

إن المرض ابتلاء وقدر واقع .. وما من أحد إلا و هو عرضة له وفي متناول سِهامه ..

وهو أصعب أنواع الابتلاء والامتحان

على الإنسان ..

والناس بين يديه فريقان.. فريق صابر رابط الجأش محتسب، وفريق ناقم و ساخط ومضطرب ..

ومن الناس من إذا مرض ارتفعت له بالضراعة أكُفٌ وفاضت نحوه برجاء البُرء أنفسٌ ..

نعم..

كيفما تكون بين الناس، يكون الناس من حولك، قُرباً منك أو بُعدا، إشفاقاً عليك أو لا مبالاة ..

وفي مرضك يسْتَبين ذلك ..

ولقد استبان لي ذلك يوم أن داهم (الفشل الكُلوي) صديقنا (عثمان الدقير)، الأمر الذي تداعى له الكثيرون من أحبابه وأصفيائه ..

وأذكر يوماً أن أخي (جمال الوالي) قد أنبأني أنه قادم إلى (القاهرة) للإطمئنان على أخيه (عثمان الدقير)،

فعلمت منه ما ألمَّ به، ووعدته بأني سآتي إلى (مِصرَ)..

وقد كان ..

ذهبنا إليه في نُزُلِه الكائن (بالرحاب)،

(جمال الوالي ) و (عطاف محمد مختار) ، و (سامر العمرابي)..

وفي الطريق، كنت أُحَدِّثُ نفسي بعباراتِ المواساة ، والتثبيت، والتخفيف، وما يحسن قوله في مثل هذه الأحوال،

وأنت تلقى من تتوقع أن تجده يتقلب على مِهادٍ من الكَبَدِ و الرَهَق و العَنت و الضيق، خاصة لشخص مثل (عثمان) عُرِف عنه إقباله على الحياة بكل شَغَفٍ وعشق، لدرجة تظنن معها أن الداء لن يجد إليه سبيلا..

في كل وقتٍ تجده في غاية اللُطْف ..

وفي غاية الأناقة المشُوبة بِتَنَعُّمٍ ..

وفي غاية التفاؤل والانشراح ..

وهي الحال التي وجدناه عليها ..

لم يتغير ..

البشاشة ذاتها

والأريحية ذاتها

وملامح الرضى ذاتها ..

لم يحدثنا عن معاناته مع الداء كما

يفعل البعض، وهو يظل يروي لك متى بدأ و كيف ، ومن قابل من الأطباء ، وماذا قالوا له ، و أي أنواع الدواء يتعاطى ، و ماهو محرمٌ عليه من أنواع المطاعم و المشارب، و يظل يحكي حتى تكاد تحس أن الداء قد بدأ

يسري في أوصالك ..

نعم ..

من الناس من هم في أتم الصحة، ولكن عندما تراهم يُلقون عليك بأقدارٍ من اليأس ، والقنوط ، والرتابة، والكآبة ، حتى تُصاب بالدوار ..

وقد تجد مَعْلُولاً مسلوباً من نعمة الصحة ، يُضفي عليك من فيض الحياة ، و الحيوية ، و السكينة ، ما يجعلك ترى الأشياء بعين الرضى، و قوة الإرادة ، و صلابة العزيمة..

وهكذا وجدنا (عثمان) .. وهو يستقبلنا بابتهاج .. وهو يقف على إطعامنا بكل احتفاء ..

وهو يودِّعُنا بمثل ما استقبلنا به ضاحكاً مُستبشراً ..

ومضى وقت طويل على ذلك اللقاء ..

وقبل أيامٍ قلائل غَشِيَّ السرورُ نفوساً كثيرة ، وقد بلغها نبأ نجاح الجراحة التي أجريت له ، مع دعوات و تمنيات و ابتهالات إلى المولى عز وجل ، بأن يشفيه شفاءً لا يغادر سقماً و يعوِّضه خيراً عن كل لحظةِ وجعٍ و ألم ..

لقد قرأت ماكتبه (ضياء الدين بلال) ، و ( سامر العمرابي ) و ( عمر بابكر ) ، الذين أجمعوا على أن (عثمان) كان محبوباً ، و هي محبة مردها إلى صفات كانت تلازمه و هو يُقبل على الآخرين، إذ كان يُقبل عليهم بكل مودة ، و بكل حميمية ، وبكل نقاء و صفاء..

و ليس ذلك بمستغربٍ منه إذ أنه نشأ في حِرزٍ أمين و بالتقدير قَمِين ، فهو من عُصبَةٍ أولي قوةٍ ، و رفعةٍ ، وعُلُو ..

فمن منا لا يعرف الدكتور (جلال الدقير ) .. طبيباً بارع ، و سياسياً فارعاً ، و أديباً رائعاً ، و من أراد أن يعرف تَبَحُّرَه في الأدب ، و علو كعبه في فنون القول ، فليقرأ له مقاله في (رثاء عبدالكريم الكابلي)..

(عبقريٌّ من عهد الرشيد) ..

(ما رأيت فناناً عربياً معاصراً اجتمعت له شوارد الكلم، و بدائع الألحان ، و سعة الثقافة ، و نوادر مقامات الموسيقى ، و فخامة الحضور ، بمثلما اجتمعت للكابلي) ..

و ( محمد يوسف الدقير ) ، و الذي علاوة على عُلوِ مقامه وحُسن صنيعه ، فإنه يُلقي إليك باللآلئ و الدرر وهو يتحدث، و أذكر يوم أن احترقت (قناة النيل الأزرق) و كان يومها (وزيراً للثقافة والإعلام بولاية الخرطوم) أن خفّ إلينا مُسرعاً مُهروِلاً، حتى ارتمى على الأرض وأصيب بأذىً بالغ ..

و أنا كلما التقيت (هاشم الدقير)، رئيس مجلس إدارة بدر للطيران، أنجذب نحوه ، لِمًا يلقاك به من تِرحابٍ ، حتى تظنن أنك خليله الأقرب ، مع تواضعٍ جمٍّ ، وأدبٍ لا تُخْطِئه العين ..

أما (عمرالدقير) فهو معلوم ومشهور ، ولقد زرته برفقة أخي (جمال الوالي) بعد خروجه من الاعتقال آخر (عهد الإنقاذ)، وكذلك زرته برفقة أخي (عمار شيلا)، بعد اعتقاله الأخير ، فهو سوداني صميم ، و رزين ، و على درجة عالية من الثقافة و الكياسة، ورغم اختلافك معه فإنك تراه الأحق برئاسة الوزارة..

و كذلك (علي) ، و (خالد)، و ( أبوالعباس ) .. كلهم أهل سبقٍ و سابقة ..

و أدام الله عليك لباس الصحة

و العافية أخي (عثمان الدقير) ..

٥ مارس ٢٠٢٣ ..