في مباراة تاريخية.. ليفربول يضرب مانشيستر يونايتد (سبعة صفر)

ليفربول: وكالات

اكتسح ليفربول ضيفه وغريمه مانشستر يونايتد (7-0)، مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة ال26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي احتضنها ملعب أنفيلد.

وسجل سباعية ليفربول: كودي جاكبو (43 – 50) وداروين نونيز (47 – 76) ومحمد صلاح (66 – 83) وروبرتو فيرمينو (89).

وبهذه النتيجة، رفع الريدز رصيدهم إلى 42 نقطة، ليرتقوا إلى المركز الخامس، بينما تجمد مانشستر يونايتد عند 49 نقطة، في المركز الثالث.

وكاد ليفربول أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 19، بعدما تابع نونيز كرة تصدى لها دفاع اليونايتد، لكنه سدد بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 33، ارتقى دالوت لعرضية من ضربة ثابتة، مسددا رأسية أمسك بها أليسون.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 43، بعدما مرر روبرتسون بينية سحرية لجاكبو داخل منطقة الجزاء، ليتلاعب بفاران ويسدد كرة أرضية قوية سكنت شباك دي خيا.

وسرعان ما عزز ليفربول تقدمه مع بداية الشوط الثاني، عندما تابع نونيز عرضية من إيليوت في الدقيقة 47، موجها ضربة رأسية في الشباك.

وسجل جاكبو الهدف الثالث في الدقيقة 50، بعد انطلاقة مميزة من صلاح على الجانب الأيمن، تلاعب خلالها بمارتينيز، مرسلا بينية للهولندي الذي صوب ببراعة داخل مرمى دي خيا.

ودون صلاح اسمه في قائمة المسجلين، بعد تمريرة من نونيز اصطدمت بماكتوميناي في الدقيقة 66، ووصلت للدولي المصري ليسددها مباشرة بقوة في الشباك.

وتواصل مهرجان الأهداف بإضافة ليفربول الهدف الخامس، في الدقيقة 75، حينما أرسل هندرسون عرضية من الجانب الأيسر، ارتقى لها نونيز ليضعها برأسه في مرمى الشياطي الحمر.

وسجل أصحاب الأرض الهدف السادس في الدقيقة 83، بعدما تابع صلاح كرة مبعدة من دفاع اليونايتد، محولا إياها إلى الشباك.

ونجح البديل فيرمينو في إضافة الهدف السابع، بالدقيقة 89، إثر تمريرة من الفرعون المصري، لتنتهي المباراة بهزيمة مذلة وتاريخية لمانشستر يونايتد.