البرهان يعود إلى البلاد قادماً من الدوحة

الخرطوم: السوداني

عاد إلى البلاد مساء اليوم، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بعد مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل الدول نمواً، الذي تستضيفه دولة قطر.

وكان في استقباله بمطار الخرطوم، عضو مجلس السيادة الفريق مهندس، إبراهيم جابر، والأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن، محمد الغالي، وعدد من الوزراء.

وألقى رئيس مجلس السيادة، خطاب السودان في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس، المعني بالبلدان الأقل نمواً في العالم، وشمل الخطاب شرحاً للخطوات والسياسات التي يتبناها السودان خلال الفترة الانتقالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، وحددت لتنفيذها العام 2030. كما قدم الخطاب، عرضًا للتحديات والفرص أمام السودان لتحقيق الأهداف التنموية.

وعقد رئيس مجلس السيادة على هامش المؤتمر الأممي، لقاءات ثنائية مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس المرحلة الانتقالية بجمهورية تشاد الرئيس محمد إدريس ديبي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية.

تناولت مسيرة العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك بين السودان وتلك الدول.