(السوداني) تكشف عن ملاسنات بين الواثق البرير ومريم الصادق

الخرطوم: وجدان طلحة

كشفت مصادر لـ(السوداني) عن ملانسات بين الأمين العام لحزب الأمة القومي، الواثق البرير، ونائب رئيس الحزب، مريم الصادق المهدي، خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب أمس الأول، وقال البرير إن مجلس الرئاسة توفي بوفاة الإمام الصادق المهدي .

وقالت مصادر من داخل الاجتماع، لـ(السوداني)، إن مريم (انفعلت) وقالت لن تترك الأمر، وستقدم شكوى ضد البرير لهئية الرقابة وضبط الأداء، وطالبت البرير بتقديم مستندات على الاتهامات التي صاغها لقيادات الحزب.

وبحسب المصادر فإن الاجتماع دعت له الأمانة العامة، وأرسلت تذاكر طيران لبعض الأعضاء بالولايات لحضور الاجتماع.