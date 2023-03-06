(السوداني) تنشر تفاصيل برمجة القطوعات اليومية للكهرباء 

الخرطوم: السوداني

أعلنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء عن تنفيذ قطوعات مبرمجة بواقع (6) ساعات لكل خط في اليوم لمدة يومين في الأسبوع اعتباراً من اليوم، عدا يوم السبت (3) ساعات، وأكدت أنه لا قطوعات يوم الجمعة.

وبررت شركة الكهرباء بأن الخطوة تأتي في إطار التنسيق مع محطات التوليد والاستعداد لتوفير إمداد كهربائي مستقر ومستمر خلال شهر رمضان، وناشدت المواطنين عمل التحوطات اللازمة.

وعزا المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، المهندس أمين عثمان، استمرار قطوعات الكهرباء، إلى عجز وصفه بالبسيط، يقدر بـ (450) ميقاواط، مما يضطر إلى برمجة القطوعات للمستفيدين من خدمة الشبكة القومية للكهرباء.

وبرر في تصريحات صحفية بأن القطوعات تأتي من أجل تحسن موقف إنتاج الكهرباء والاستعداد لدفع تكلفة مدخلاتها، إلا أن القطوعات مستمرة، وأضاف: “يظل هنالك عجز بسيط يتبرمج هذا غير الأعطال”. وأكد أن برمجة القطوعات موزعة بعدالة بين المواطنين.