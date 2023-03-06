تعليق للأدلة الجنائية بشأن الأسلحة النارية

الخرطوم: السوداني

شدّد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، اللواء شرطة، عبد الكريم حمدو محمد، على ضرورة تهيئة بيئة العمل لتجويد وتطوير العمل الشرطي الجنائي؛ تحقيقاً للأمن المجتمعي، منوّهاً إلى عدم استخدام الأسلحة النارية، إلا في الحالات التي تستوجب ذلك.

وخاطب حمدو أمس، الطابور الشهري في حضور مديري الإدارات والدوائر والضباط وضباط الصف والجنود من منسوبي الإدارة.

ودعا عبد الكريم، إلى الاهتمام بالمظهر العام والتحليّ بالانضباط وتحمّل المسؤولية.

وأشار بحسب المكتب الصحفي للشرطة، إلى أنّ الطابور الشهري يأتي إنفاذاً لموجهات رئاسة الشرطة وعكسها لمنسوبي الإدارة وتنويرهم بالمستجدات التي تحدث.