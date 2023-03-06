اتفاق بين البرهان وأبي أحمد لتفعيل قضايا الحدود والتبادل التجاري

الخرطوم: السوداني

ناقش رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نمواً، بالدوحة أمس، مع رئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد، العلاقات الثنائية بين البلدين ومعالجة المعوقات التي تقف في تطوير العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا.

وبحث البرهان وأبي أحمد القضايا العالقة بين البلدين وأهمية التوصل لاتفاق بشأنها ومتابعة تنفيذ القضايا التي تم الاتفاق حولها بين الجانبين السوداني والأثيوبي خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للخرطوم مؤخراً.

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة العمل وتسريع وتيرته فيما يلي قضايا الحدود وقضايا التعاون الإقتصادي وتفعيل التبادل التجاري لتحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.