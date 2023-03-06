ارتفاع الإصابات بحمى الضنك في الخرطوم إلى 613 حالة

الخرطوم: السوداني

كشفت السُّلطات الصحية السودانية عن ارتفاع عدد حالات حمى الضنك، في ولاية الخرطوم إلى 613 إصابة، من جملة 1.232 حالة اشتباه.

وسُجلت أولى حالات الإصابة بحمى الضنك في ولاية شمال كردفان في 2 نوفمبر 2022، وذلك قبل أن تنتشر في 12 من أصل 18 ولاية سودانية.

وقال مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة صحة ولاية الخرطوم، محمد التيجاني، أمس، إن “تراكمي حالات الاشتباه بحمى الضنك بلغ 1232 حاله، منها 613 إصابة مؤكدة، فيما بلغ تراكمي الوفاة حالتين”. وأشار إلى أن أعلى معدل إصابة رُصدت في محلية أم بدة بمنطقة أم درمان.

وحمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل بلدغ البعوض وتنشر سريعاً في المناطق التي يكثر فيها توالده خاصة الاستوائية وشبه الاستوائية، ويعاني المصاب من ألم شديد في البطن، إضافة إلى القيء المستمر والإرهاق والطفح الجلدي، وهبوط ضغط الدم وصعوبة في التنفس.