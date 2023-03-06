عبد المهيمن الأمين لـ(السوداني): الهلال في معسكر مغلق والقطن أكبر عقبة

الخرطوم: محمد صلاح

كشف مدير إدارة الكرة بنادي الهلال، عبد المهيمن الأمين، لـ(السوداني) أمس، عن دخول لاعبي الفريق في معسكر مغلق بفندق النادي عقب المران الأساسي لمبارة القطن الكاميروني يوم الثلاثاء القادم في الثالثة عصراً ضمن الجولة الرابعة لبطولة أبطال أفريقيا.

ووصف عبد المهيمن الحالة المعنوية للفريق بالمرتفعة، وأضاف: “وكل النجوم عزيمة وإصرار لتحقيق الانتصار”.

واعتبر مدير الكرة بالهلال أنه لا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة، منوهاً الى تحذيرهم للاعبين من التهاون والاستهتار، مشدداً على ضرورة احترام الخصم، وأضاف: “لأن فريق القطن ليس لديه ما يخسره، مؤكداً أن لقاء القطن يمثل أكبر عقبة في طريق تأهل الفريق للدور القادم، وقال: “يجب التركيز ثم التركيز من جانب اللاعبين”.

وقطع عبد المهيمن الى أن مجلس الهلال يعرف دوره في كيفية التصدي لعقوبة الاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى قدرتهم على أخذ واسترداد حقوق الهلال ورفع الظلم، وأضاف: “حالياً تم استئناف قرار الكاف”.