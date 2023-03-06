عاطف القوز لـ(السوداني): لا بديل للمريخ سوى الفوز على بلوزداد للتأهل للدور القادم

الخرطوم: محمد صلاح

شدد الكابتن عاطف القوز على أنه لابديل للمريخ سوى الفوز للتأهل للدور القادم في مباراته القادمة أمام شباب بلوزداد الجزائري بالجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

واعتبر القوز أن الترجي التونسي تأهل للدور القادم بنسبة 90%، وترك بطاقة التأهل الثانية بين المريخ وشباب بلوزداد والزمالك، وأضاف: “الأفضلية للمريخ لو استعشر اللاعبون المسؤولية ولعبوا بغيرة على شعار المريخ وتجنبوا الأخطاء في الأماكن الخطرة”، منوهاً إلى أهمية عدم الاعتراض على أخطاء التحكيم، واللعب بتوازن والتركيز في ختام الهجمة..

وركز عاطف على أهمية توجيه لاعب المريخ المهاجم الجزولي نوح حول كيفية متى يسدد، ومتى يرسل الباص للزميل، مشيراً إلى ثقته في أبطال الفريق، كاشفاً عن أنه يبني تفاؤله على قراءة هيررون ريكاردو خاصة في شوط المدربين، فضلاً عن نوعية المحترفين الجيدين بالفريق.

وأكد نجم المريخ السابق أن النادي في مرحلة بناء وتغيير جلد، وأضاف: “لذا يجب الصبر على الفريق مهمآ كانت النتائج لأن المريخ عانى من عدم الاستقرار الإداري ويدفع الآن ثمنه باللعب خارج الوطن”، متمنياً تحقيق نتيجة تسعد شعب الأحمر الوهاج.