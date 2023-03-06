(السوداني) تتابع كواليس الجولات الحاسمة للأبطال

الهلال يقترب من العبور.. وتأهل المريخ “مشروط” “الكعب العالي” لا يميز المريخ على الجزائريين.. ومكابي يجابه خطر الرقابة ما حققته القمة في دوري أبطال أفريقيا فخر للسودانيين.. ودعمهما “فرض عين” قوة الأحمر في دفاعه.. الأزرق في الكرات الثابتة.. والقطن يخشى “الصدمة” حقائق مفرحة للهلال.. مدهشة للمريخ.. وأسلوب جديد للبرازيلي في معركة عنابة

كتب: عبده فزع

التعامل مع مباريات النصف الثاني من دوري المجموعات الأفريقي سيكون مختلفاً عن النصف الأول للمنافسة، وهو الأمر الذي يشغل الجهازين الفنيين لفريقي الهلال والمريخ، الكونغولي فلوران أيبينجي، والبرازيلي هيرون ريكاردو، قبل مواجهتيهما مجدداً مع القطن الكاميروني وشباب بلوزداد الجزائري، ويأملان من خلالهما الخروج بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظهما في التأهل للدور ربع النهائي في البطولة.

الكعب العالي ليس شرطاً في الفوز

هنالك نغمة تتردد في الوسط المريخي بأن كعب الفريق الأحمر عالٍ على الأندية الجزائرية، وكما فاز المريخ على شباب بلوزداد بملعب شهداء بنينا ببنغازي الليبية، فإن فوزه في لقاء العودة مضمون، وهذا غير صحيح لأن كرة القدم ليست لها ثوابت ومفاجآتها في حلاوتها؛ بمعنى أن هزيمة بلوزداد بملعب شهداء بنينا في ليبيا يمكن أن يمثل له تحدياً ورغبة في تحقيق الفوز على المريخ على أرضه ووسط جمهوره في ملعب عنابة.

كلنا يجب أن نكون مع القمة

من الطبيعي أن نكون جميعاً خلف قطبي السودان الهلال والمريخ وهما يشرفان الكرة السودانية في المحفل القاري، وهما يحملان رأية السودان، وما حققاه في دوري المجموعات حتى الآن أمر يجب أن نفتخر ونشيد به.

قوة المريخ في دفاعه

يعتبر دفاع المريخ من أميز الدفاعات في البطولة، وهو مصدر أدائه القوي والرجولي الجاد.

رقابة مريخية على مفاتيح لعب بلوزداد

يتوقع أن يفرض المدير الفني للمريخ البرازيلي، هيرون ريكاردو، رقابة على مفاتيح ألعاب شباب بلوزداد، خاصة في خط وسطه وهجومه للحد من خطورته.

القطن يخشى أسلوب الصدمة

دفاع القطن الكاميروني مهزوز ويرتبك مع ممارسة الضغط عليهم أثناء المباراة، ويمكن مباغتة شباكه منذ الدقائق الأولى، كما فعل الأهلي المصري وصنداونز الجنوب أفريقي، ويمكن للهلال التعامل بنفس الشيء بأسلوب الصدمة المفاجئة.

تعليمات صارمة لدفاع المريخ

سيكون هناك تعليمات صارمة من مدرب المريخ ريكاردو لمدافعيه الأيمن والأيسر من أجل منع التمريرات الطويلة أو العرضية حتى لا يستفيد منها مهاجمو شباب بلوزداد الجزائري في تهديد مرمى الحارس محمد المصطفى.

الهلال يلعب بسلاح الكرات الثابتة

الكرات الثابتة أصبحت سلاحاً هلالياً يهدد به منافسيه بخطورة، ويكفي ذلك هدفا مكابي ليليبو في شباك الأهلي المصري، والقطن الكاميروني، حيث كان الهلال يعاني أشد المعاناة من عدم استغلال الكرات الثابتة لفترة طويلة، إلا أن الكونغولي فلوران نجح في علاج هذه المشكلة التي كانت مستفحلة.

270 دقيقة.. ثلاثة أهداف للهلال وهدف للمريخ

حقيقة مفرحة للهلال ومدهشة للمريخ فقد نجح الهلال خلال مبارياته الثلاث الماضية في تسجيل ثلاثة أهداف، هدف في شباك الأهلي، وهدفين في شباك القطن، بواقع هدف في كل مباراة، بينما فشل المريخ مع الفرص التي لاحت للاعبيه خلال مبارياتهم الماضية باستثناء فرصة وحيدة من ركلة جزاء في مباراة بلوزداد في ملعب بنينا وأحرز منها البرازيلي باولو هدف الفوز الوحيد في المباراة لصالح المريخ.

رقابة مكابي

يدرك فريق القطن الكاميروني خطورة مهاجم الهلال الكونغولي مكابي ليليبو، وستفرض عليه رقابة لصيقة للحد من خطورته.

فرصة الهلال كبيرة في التأهل

بحصوله على ست نقاط في الجولات الثلاث الماضية باتت فرصة الهلال كبيرة في الترقي لربع نهائي البطولة، بشرط تحقيقه الفوز في المباراتين المقبلتين في ملعبه الجوهرة الزرقاء أمام القطن الكاميروني، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، ليرفع نقاطه إلى 12 لذلك يضمن التأهل مباشرة.

فرصة المريخ في التأهل بشروط

إذا أراد المريخ الاستمرار في بطولة دوري أبطال أفريقيا فإن فرصته تتلخص في ضرورة فوزه في مباراة الغد أمام شباب بلوزداد الجزائري، ومن ثم الفوز على الترجي بملعب شهداء بنينا في بنغازي، ومحاولة خطف نقطة خارج ملعبه أمام الزمالك المصري، وأي حسابات أخرى سيكون تأهل المريخ معلقاً بنتائج الآخرين، وربما وقع في المحظور.