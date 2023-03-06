البرهان: السودان حريص على تطوير علاقاته مع مصر

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص السودان على تطوير علاقاته مع مصر وترقيتها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأشار البرهان خلال لقائه بمكتبه اليوم، سفير جمهورية مصر لدى السودان، هاني صلاح، بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج، إلى عُمق العلاقات السودانية المصرية وأزليتها وأن رؤية البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية طابعها التوافق والتطابق.

وأوضح السفير هاني في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وأضاف أن اللقاء تطرّق أيضاً للجهود المبذولة بشأن تسريع عملية إمداد السودان بالتيار الكهربائي من جمهورية مصر العربية.

وقال إنّه نقل لرئيس مجلس السيادة، تحيات وتقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.