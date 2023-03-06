المريخ يقع أمام تشرين السوري والهلال ضد المنامة البحريني.. تفاصيل قرعة بطولة كأس الملك سلمان للأندية

الرياض: السوداني

أجرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية بالاتحاد العربي لكرة القدم، قرعة البطولة بالعاصمة السعودية الرياض. وأوقعت القرعة فريق المريخ أمام فريق تشرين السوري. بينما وقع فريق الهلال أمام فريق المنامة البحريني، وذلك في تصفيات الدور الأول.

وعلمت (السوداني) من مصادرها في الاتحاد العربي، أنه تم تصنيف الأندية المشاركة في البطولة، وفقاً تصنيف الفيفا للمنتخبات، الذي صدر في ديسمبر الماضي، لذا جاء المريخ والهلال في التصنيف الرابع.

هذا، وستُقام مباراتا الذهاب للمريخ والهلال في أرضيهما، بينما سيكون الإياب في أرضي الخصم.

التفاصيل الكاملة للقرعة

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وأعضاء مجلس الاتحاد ورؤساء وممثلي الاتحادات والأندية العربية، أجريت، مراسم قرعة بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، وذلك لمرحلتي الدورين الأول والثاني، التي شارك في مراسم سحبها نجوم العرب، ماجد عبدالله وحمود سلطان وخالد بدره وعصام الحضري وعماد الحوسني ومحمد نور وزهير بخيت، وذلك بمشاركة رئيس اللجنة المنظمة الأستاذ عبدالله الجنيبي والأمين العام المساعد للاتحاد العربي الأستاذ مبارك الضفيان.

وجاءت نتائج قرعة الدور الأول على النحو التالي:

المريخ السوداني وتشرين السوري

الهلال السوداني والمنامة البحريني

الشباب السعودي والقوة الجوية العراقي

الصفاقسي التونسي وقطر القطري

البرج اللبناني والوحدة الإماراتي

النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني

المحرق البحريني والسيب العماني

نواذيبو الموريتاني وشباب الأردن الأردني

الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي

طلائع الجيش المصري وأهلي طرابلس الليبي

فحمان اليمني والاتحاد المنستيري التونسي

الكويت الكويتي وشبيبة الساورة الجزائري

وجاءت قرعة الدور الثاني (المجموعات) على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الترجي التونسي، الاتحاد السعودي، Q3 ، الشرطة العراقي

المجموعة الثانية: السد القطري، الوداد المغربي، Q4 ، الهلال السعودي

المجموعة الثالثة: الزمالك المصري، Q5 ، النصر السعودي، Q2

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء المغربي، Q1، Q6

وترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، اجتماع مجلس الاتحاد السادس والسبعون، مساء اليوم في الرياض بحضور أعضاء المجلس، وتم خلاله اعتماد تقرير الأمين العام الفني والإداري والمالي، والاطلاع على تحضيرات كأس الملك سلمان للأندية، بجانب الاطلاع على أجندة ومسابقات الاتحاد العربي لعام 2023 واعتمادها، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة للاتحاد.

وفي جانب آخر وبحضور سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تم مساء اليوم توقيع اتفافية بين الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاءالله السلمي، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل لاستضافة الاتحاد السعودي للدور الثاني من البطولة الصيف القادم في مدن أبها والطائف والباحة بالمملكة العربية السعودية.