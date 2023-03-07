الصحة بالخرطوم تمنح الصيدليات الخاصة مُهلة مُحددة لتجديد الترخيص

الخرطوم: السوداني

طالبت وزارة الصحة بولاية الخرطوم مُلاّك المؤسسات الصيدلانية الخاصة بالإسراع في تجديد التراخيص والالتزام بإكمال الإجراءات خلال الفترة المحددة 16 مارس الجاري، ومَن لم يلتزم سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية.

وقال مدير إدارة المؤسسات الصيدلانية الخاصة بالإدارة العامة للصيدلة بالوزارة د. معتز الأمين إن القرار يشمل رخص المستودعات للشركات ومخازن الأدوية البسيطة وأكد أن رسوم الترخيص التي أجازتها حكومة الولاية ما بين (92) ألفاً و(43) ألفاً. وكشف عن استهداف (2632) صيدلية خاصة و(450) رخصة مستودع، وعدد (10) رخص لمستودعات ومخازن الأدوية البسيطة، وأشار إلى أن مهام إدارته يتمثل في إصدار الرخص للمؤسسات الصيدلانية الخاصة بالولاية، والإشراف الميداني للصيدليات وكافة المؤسسات الصيدلانية الخاصة .

ولفت إلى أن تسليم الرخص يتم بعد الإنتهاء من الإجراءات في نفس يوم التقديم، وأكد تخصيص ثلاث نوافذ للسداد فيهما عبر التطبيقات ونافذة تعمل بنظام الكاش.