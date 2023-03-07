السلطات بالخرطوم ترهن مخاطبات العشائر والقبائل بشروط

الخرطوم: السوداني

أصدرت لجنة تنسيق شئون أمن ولاية برئاسة والي الخرطوم المكلف، أحمد عثمان حمزة، توجيهات لضبط وتنظيم اللقاءات الجماهيرية التي تتم الدعوة لها باسم المناطق والقبائل والعشائر.

ورهنت اللجنة في اجتماعها أمس ، تنظيم المخاطبات الجماهيرية بالحصول على موافقة وإذن رسمي من السلطات المختصة.

وأوضحت اللجنة أن الموجهات تأتي في إطار الحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع.

وناقشت اللجنة جملة من الإجراءات التأمينية وأقرت إلزام كل مواقع الخدمات والمحلات التجارية بتركيب كاميرات مراقبة لتأمين مواقعها للمساعدة في سرعة الكشف عن حوادث السرقة والنهب.

كما استمعت اللجنة للتقرير الأمني والجنائي الذي قدمته الأجهزة المختصة وأشار للانخفاض الواضح في معدلات الجريمة.