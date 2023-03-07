الهجرة الدولية: حرق عشرات القرى بدارفور

الخرطوم: السوداني

رصد مكتب تتبع النزوح، التابع لمنظمة الهجرة الدولية في السودان حرق عشرات القرى والبلدات في إقليم دارفور منذ مطلع الشهر الجاري، بشكل ينذر بالخطر، وطالت الحرائق منازل القرويين ومخزونهم من المحاصيل.

وأبلغ مكتب تتبع النزوح في بيان أنه في الثاني من شهر مارس الجاري، اندلع حريق في قرية أم جبيشة بمحلية كليمندو، حيث احترق منزلان بالكامل، وفي 3 مارس، اندلع حريق في قرية غسة جمت داخل نفس المنطقة ، حيث احترقت سبعة منازل بالكامل، بالإضافة إلى ذلك ، في 5 مارس، اندلع حريق في بلدة السريف التابعة لمحلية السريف ، حيث ورد أن أربعة منازل أحرقت بالكامل، وما بين 2 و 4 مارس ، وقع حريق في قرية عيال أمين بمحلية طويشا بولاية شمال دارفور حيث احترق 41 منزلاً بالكامل، وتضرر 54 منزل آخر بشكل جزئي وفي أم جبيشة وقسة جمت والسريف، أبلغت الفرق الميدانية عن فقدان المحاصيل الزراعية.

وقال البيان إن القرى والبلدات التي طالتها الحرائق “لا تزال المناطق في متناول الجهات الفاعلة الإنسانية” في الوقت الراهن، وذكر أن مصفوفة تتبع النزوح تراقب الوضع عن كثب وستقوم بتفعيل لتتبع النزوح وتقديم معلومات إضافية عن بيانات المأوى والجنس والعمر المصنفة ومؤشرات الحماية والاحتياجات الإنسانية العاجلة.