الفريق أول حميدتي: لا يُمكن أن نختلف مع الجيش.. نحن خلافنا مع الناس المكنكشين في السُّلطة.. وندعم الديمقراطية

كرري: (السوداني)

نفى نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، وجود أي خلاف ما بين الجيش والدعم السريع.

وقال حميدتي لقواته صباح اليوم بمنطقة كرري في أم درمان، رصدته (السوداني): (ما تسمعوا الكلام الفي الإعلام ده، نحن ما عندنا أي خلاف مع الجيش، ناس الجيش ديل إخواننا ونحن بنتقاسم معاهم النبقة.. ويا قوة لو أي واحد من ناس الجيش أداكم كف، أدوه خدكم الثاني).

وأضاف: (لا يمكن أن نختلف مع الجيش، نحن خلافنا مع الناس المكنكشين في السلطة ديل).

وأكد حميدتي، دعمه للديمقراطية والتحول المدني، وقال: (يا جماعة الديمقراطية سمحة وبتنفعكم انتو ديل، والعالم كله مع الديمقراطية، الأمريكان والأوروبيون وحتى ناس الخليج المشينا ليهم، كلهم قالوا لينا شكلو حكومتكم المدنية حتى ينصلح الحال وتتحسّن الأوضاع. ومن غير حكومة مدنية مافي أي دعم دولي ومافي أي مشاريع نهضة تنموية للسودان، ومافي إعفاء للديون).