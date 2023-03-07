الآلية الثلاثية تعلن عن قيام مؤتمر قومي في الخرطوم

الخرطوم: السوداني

أعلنت الآلية الثلاثية، عن مشاركتها اليوم في اجتماع ضم المدنيين والعسكريين الموقعين على الاتفاق السياسي الإطاري، وممثلين من الأحزاب السياسية والحركات غير الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري لدعم هذه الأطراف في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن العملية السياسية.

وقالت الآلية الثلاثية في بيان لها: “حثّت الآلية الأطراف على التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، كخطوة أخرى نحو إنهاء الأزمة السياسية وتحقيق قدر أكبر من المشاركة السياسية. ترى الآلية الثلاثية أن الاتفاق الإطاري يوفر الأساس للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي، وتشكيل انتقال مدني جديد ذي مصداقية، ويلبي تطلعات الشعب السوداني في مستقبل ديمقراطي مزدهر”.

وأضافت: “تم الاتفاق خلال اجتماع الآلية الثلاثية مع اللجنة العليا للعدالة والعدالة الانتقالية المُشكّلة من تحالف المجتمع المدني والخبراء الوطنيين والموقعين على الاتفاق الإطاري، على انطلاق حوارات العدالة والعدالة الانتقالية بقيادة أصحاب المصلحة يوم السبت المقبل 11 مارس من خلال إقامة ست ورش عمل إقليمية في مختلف مدن السودان، يعقبها مؤتمر قومي في الخرطوم”.