هولندا ويونيسف يطلقان برنامجاً لإيجاد حل مستدام لأزمة سوء التغذية بالسودان

الخرطوم: السوداني

أطلقت هولندا ويونسيف السودان أمس، برنامجاً بقيمة (20) مليون يورو، لإيجاد حلول مستدامة لأزمة سوء التغذية في البلاد.

وتقدر تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، أعداد الأطفال المصابين بسوء التغذية في السودان بحوالي (3) ملايين، (610.000) منهم وصلوا مرحلة الهزال الشديد. ويستهدف برنامج (لا وقت للهدر) الذي جرى إطلاقه من حاضرة ولاية البحر الأحمر، مدينة بورتسودان، تقديم الدعم لمجموعات دعم الأمهات، وتحسين تنوع الحمية الغذائية عبر الحدائق المنزلية، وتدريب عاملي الصحة والتغذية.

ويوفر البرنامج طعاماً علاجياً جاهزاً للاستعمال (عبارة عن معجون زبدة الفول السوداني/ الفستق) لاستخدامه في علاج الأطفال المصابين بالهزال الشديد.

وتعهدت يونسيف بدعم من هولندا ومانحين آخرين برفع الإنتاج المحلي من الطعام العلاجي الجاهز للاستعمال، بالتركيز على أن السودان أحد الدول الرئيسة المنتجة للفول السوداني.

وفي الصدد، عبر ممثل يونيسف في السودان، مانديب أوبراين، عن امتنانه للدعم الهولندي، مشيراً إلى أنه جاء في وقته للتعامل مع أزمة سوء التغذية في السودان.” وقال: “تُظهر الدراسات أن تحسين التغذية لا ينقذ الحياة فحسب، لكنه أيضاً استثمار ذكي، ويوفّر كلّ دولار أمريكي يُسْتَثمر في التغذية (10) دولارات للبلاد في المقابل”.

من جانبها، شددت السفيرة الهولندية، إرما فان دورِن، على أن الطعام والأمن الغذائي هما من مجالات التركيز المحورية للجهود الهولندية في السودان.

وتعهدت بمواصلة العمل المشترك مع يونسيف لدعم برنامج (لا وقت للهدر)، بحسبانه فعالاً في تحسين الوضع التغذوي للسودانيين.

ومن المقرر أن يجري تنفيذ المشروع في ولايات الخرطوم، كسلا، شمال دارفور، البحر الأحمر، وجنوب كردفان