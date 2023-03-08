وفد من قوى الحرية والتغيير يغادر اليوم إلى الإمارات

الخرطوم: السوداني

أعلنت قوى الحرية والتغيير، أنّ وفداً من لجنتها بالاتصال والعلاقات الخارجية سيغادر مساء اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار الجولة الخارجية التي تقوم بها إلى عدد من عواصم بلدان الجوار والتي بدأتها خلال الأسابيع الماضية بزيارة دولة جنوب السودان.

وقالت قحت: “سيلتقي الوفد، القيادة الإماراتية من أجل مناقشة إكمال الترتيبات النهائية للعملية السياسية المبنية على الاتفاق السياسي الإطاري، والتي تقوم فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بدور مقدر ضمن الآلية الرباعية، وسيناقش الوفد سبل تمتين العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتطويرها، كما سيلتقي الوفد بالجالية السودانية المقيمة في الإمارات لتنويرها بآخر تطورات المشهد السياسي في السودان”.