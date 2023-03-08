والي جنوب دارفور يتبرع بـ(٥٠) مليون جنيه للآلية الشعبية لجامعة نيالا

نيالا: محجوب حسون

دشن والي جنوب دارفور حامد التجاني هنون، برنامج عمل الآلية الشعبية لدعم جامعة نيالا متبرعاً بمبلغ (٥٠) مليون جنيه لعمل اللجنة.

وامتدح الوالي لدى مخاطبته، الافتتاحية اليوم بجامعة نيالا، مجهودات الجامعة في المجتمع والبحث العلمي وسعيها للتوسع في محليات الولاية عبر كليتي الموارد الطبيعيّة ببرام وكلية الإنتاج الحيواني بتلس، مُؤكِّداً وقوفهم التّام مع جامعة نيالا ودخولهم في شراكات معها، لافتاً إلى أن النهضة تكون بالتعليم.

وجدّد مدير جامعة نيالا بروفيسور محمد علي الحاج علوبة، التزامهم برسالة الجامعة في العملية التعليمية وخدمة البحث العلمي والمجتمع، مُشيراً إلى الاستقرار الذي شهدتها الجامعة بتخريج دفعة وفك تراكمات الدفعات في الجامعة، معلناً عن فتح كليتي الموارد الطبيعية ببرام وكلية الإنتاج الحيواني بتلس في العام المقبل.

وأشار علوب إلى أن الجامعة يضم (٢٥) ألف طالب، (١٤) كلية و(٩) مراكز بحثية.

وأكّد ممثل الآلية الشعبية لدعم جامعة نيالا حسين يوسف، أنّهم يعملون لتحقيق ثلاثة منطلقات ومهام وهي جامعة مُستقرّة، بيئة جاذبة، مجتمع داعم وتحقيق الرفاهية لتحقيق التميُّز والريادة لجامعة نيالا بين الجامعات القومية والعالمية.

فيما تعهّد وكيل جامعة نيالا د. آدم محمد عبد الغني، تسخير كل إمكانات الجامعة للعمل مع الآلية الشعبية لدعم جامعة نيالا، لا سيّما وأنّ النفرة تأتي في إطار الشراكة المجتمعية، لافتاً إلى أن المفهوم التنموي الحديث هو مفهوم قائم على المبادرات المجتمعية.