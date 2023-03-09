كباشي يترأس اجتماع «الحريات الأربع» مع دولة جنوب السودان

الخرطوم: السوداني

ترأس عضو مجلس السيادة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، أمس، الاجتماع الختامي للجنة الوطنية المختصة بإعداد مسودة الحريات الأربع، مع جمهورية جنوب السودان. وأبرمت الخرطوم وجوبا، في العام 2012، إبان حقبة الرئيس المعزول عمر البشير، اتفاق الحريات الأربع الذي يمكن مواطني كل بلد من (التنقل والحركة والتمليك والعمل) في البلد الآخر.

وأعرب كباشي طبقاً لمجلس السيادة، “عن حرص السودان على تعزيز وتنمية العلاقات مع جمهورية جنوب السودان، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وقدم وكيل وزارة الخارجية، السفير دفع الله الحاج علي، خلال الاجتماع، استعراضاً شاملاً للتقرير الختامي لأعمال اللجنة.

وفي تصريح صحفي، أعقب الاجتماع، كشف عضو اللجنة، السفير عمر الأمين عبد الله، أنَّ اللجنة تضم مختلف الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى أن نتائج أعمال اللجنة سيتم عرضها على الجهات المختصة في البلدين للتوقيع عليها.

وطالب بتطوير علاقة البلدين، وتحويل الحدود المشتركة إلى مجال حيوي لتبادل المنافع.