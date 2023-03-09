النيابة تُحيل قضايا استشهاد النمير وبابكر عبد الحميد إلى المحكمة

الخرطوم: السوداني

أنهت النيابة في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة، التحقيقات في مقتل 7 متظاهرين وطبيب، بعضهم استشهد خلال مشاركتهم في الاحتجاجات ضد نظام الإنقاذ.

واستقبل النائب العام المُكلف، خليفة أحمد خليفة، أمس، رئيس نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات الطاهر عبد الرحمن محمد.

وقال الطاهر، وفقاً لبيان صادر عن النيابة العامة أمس، إنهم أنهوا “التحريات في دعاوى مقتل الفاتح النمير والطبيب بابكر عبد الحميد، وأحالوها للمحكمة، بعد توجيه تهم تحت المادة 130 و186 من القانون الجنائي”.

وتتعلق المادة 130 بالقتل العمد فيما تختص المادة 186 بالجرائم ضد الإنسانية؛ وعقوبة أي اتهام من المادتين في حالة الإدانة هي الإعدام.

وقال البيان إن نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات سلمت النائب العام دعاوى أنهت فيها التحقيق وُجهت في اتهام تحت المادة 130، تمهيدًا لإحالتها للمحاكم، وهي دعاوى مقتل محمد المجتبى عبد السلام، ومحمد أحمد الصابونابي، وعلاء الدين عادل.

وتحدث البيان عن أن نيابة ولاية الجزيرة وجهت تهماً في دعاوى مقتل أبو القاسم محمد موسى، ومحمد عبد اللطيف، ومحمد فيصل، وهي بصدد إحالتها للمحاكم.

وأشار إلى أن التحقيقات في مقتل أحمد عبد الله وغيمة شارفت على النهاية بعد أن جرى تحديد المشتبه بهم.

ويشرف النائب العام ووزير الداخلية، على لجنة تنسيق مشتركة بينهما، تقول النيابة العامة إنها ساهمت في تسريع إجراءات التحقيق ورفع الحصانات.