السودان يتعاقد مع شركات أمريكية بشأن المعابر والبنك الدولي ينظر في طريق قاري

وادي حلفا: السوداني

كشف الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور مدير عام هيئة الجمارك، عن اجتماع مع ممثلي البنك الدولي لدراسة كل المعوقات التي تواجه الطريق القاري الرابط ما بين الإسكندرية وارقين حتى كيب تاون بجنوب أفريقيا. وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد ترقية وتطوير معبري أشكيت وأرقين لتواكب القفزة النوعية التي تشهدها حركة التجارة الدولية، خاصة أن اتجاه العالم هو استغلال ما يعرف بمسار جيبوتي، وهو الطريق القاري الرابط ما بين الإسكندرية وأرقين حتى كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وتفقد حسب الكريم معبر أشكيت وأرقين الحدودية بوادي حلفا بالولاية الشمالية مع جمهورية مصر العربية، شملت معبر وحظيرة أشكيت على سير الأداء والعمليات الجمركية والقضايا التي تواجهها. وقال إن الزيارة تأتي في إطار الوقوف على البنية التحتية بالمعابر والمشاكل التي تواجه القوى العاملة بالجمارك، وأكد استعداده للعمل على تذليها ورصدها. ونوه إلى أن هيئة الجمارك تعاقدت مع شركة أمريكية لتوفير أجهزة الكشف الحديثة لمزيد من أحكام الرقابة. وشدد في هذا الجانب على ضرورة العمل على الرقابة اللصيقة في اوساط العابرين لمنع عمليات تهريب الموارد النفيسة والمخدرات وغيرها؛ لأنها تمس أمن واقتصاد البلاد.