الفريق أول البرهان يزور العميد (م) حيدر بابكر المشرف

الخرطوم: السوداني

قام رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق، أول ركن عبد الفتاح البرهان، خلال وجوده بالعاصمة القطرية الدوحة، في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نمواً، بزيارة العميد الركن معاش حيدر بابكر المشرف في منزله بالدوحة، يرافقه مدير مكتبه بالقصر الجمهوري اللواء ركن، الصادق إسماعيل.

الجدير بالذكر أن العميد حيدر خريج الدفعة 18 كلية حربية، ونال ماجستير العلوم العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير علوم عسكرية (كلية القادة والأركان – السودان). وهو معلمٌ سابقٌ بكليات المشاة في كل السودان والإمارات وقطر.