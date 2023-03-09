(3,600) جنيه للأسطوانة انتقادات حادة للزيادة الجديدة في غاز الطهي

الخرطوم : عبيـر جعفر

طبقت محلات توزيع الغاز بالخرطوم زيادة جديدة في سعر الأسطوانة بواقع (3,600) جنيه بزيادة (350) جنيهاً على السعر القديم، وتضجر بعض الوكلاء والمواطنين من الزيادة، وقال بعض الوكلاء إنها لا تغطي التزاماتهم المالية .

وانتقد مواطن بمحل توزيع غاز بأمدرمان، الأمين علي، تطبيق الزيادة الجديدة في ظل انعدام الغاز، وأشار إلى عدم قدرة المواطن على مواكبة الأسعار التي أرهقت كاهله.

وقال إن سعر الأسطوانة في بعض المحلات أكثر من (3,500) جنيه، وتابع: “بعدها الناس تشوف الفحم ”

وانتقدت المواطنة سيدة حامد قرار زيادة أسعار الغاز وقالت البلد أصبحت كلها زيادات والمعيشة أصبحت صعبة ، مضيفة أن زيادة الغاز ستضطر الأسر للبحث عن بدائل أخرى، وقالت إن هنالك بعض شركات التوزيع غازها غير متوفر خاصة سندس وقادرة.

وقال وكيل غاز ببحري، محمد عبد الرحمن، في حديثه لـ( السوداني) إن زيادة سعر الترحيل من بورتسودان للخرطوم (360) جنيهاً؛ مما انعكس على ارتفاع سعر أسطوانة الغاز من (3,500) إلى (3,600) جنيه، ولفت إلى استمرار شح الغاز بمحلات التوزيع، وأشار إلى أن رفع الدعم عن الغاز سيزيد من معاناة المواطن وارتفاع السعر إلى اضعاف وربما ينعكس إلى الوفرة رغم ارتفاع الأسعار.

وأكد وكيل غاز بالخرطوم، النور إبراهيم، أن هنالك زيادة تم تطبيقها من المصفاة، مشيراً إلى أن كمية الغاز بالمحلات التوزيع محدودة ولا تكفي احتياجات المستهلك خاصة مع شهر رمضان ، وتابع: “تغيب عدد كبير من الشركات عن التوزيع وبعضها نتيجة لضعف كمية الغاز المحلي”، وقال إن شهر رمضان يتطلب زيادة حجم انتاج الغاز بسبب زيادة الطلب، مبينا سعر الأسطوانة قفز من (3,500) إلى (3,600) جنيه حسب المنطقة .

وفي السياق قال وكيل غاز بأمدرمان، مصطفى طه، إن هنالك شحاً في غاز الطبخ لضعف الإنتاج ، ولفت إلى المواطنين يبحثون بصورة يومية عن الغاز للاستعداد لرمضان نسبة للاستهلاك العالي وارتفاع أسعار البدائل، متوقعاً زيادة شح الغاز والطلب عليه حال لم توفر الكمية المطلوب التي تغطي شهر رمضان ، نطالب الحكومة زيادة إنتاج الغاز المحلي، مبيناً أن سعر أسطوانة الغاز قفزت من (3,500) الى (3,600) جنيه لعبوة (12,5) كيلو.

وأيد رئيس الغرفة الفرعية لوكلاء وموزعي الغاز، عثمان مختار، رفع الدعم عن الغاز وتوزيع الدعم على الشرائح الضعيفة، وقال مختار إن ارتفاع سعر ترحيل الغاز من بورتسودان انعكس على زيادة سعر اسطوانة الغاز الى (3,600) جنيه ، مؤكداً شح الغاز بالعاصمة لتكدس بعض ناقلات الغاز بالمستودعات لايام ، مضيفا سعر أسطوانة الغاز قد يتفاوت بين محليات العاصمة السبع حسب المسافة من المستودع ، متوقعاً دخول شركات غاز للسوق وربما تفرج أزمة شح الغاز.