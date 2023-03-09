تفعيل المواعين الزكوية لمنع التهرب والتحايل بالفاشر

.الخرطوم: السوداني

بحث مدير إدارة الجباية بمكتب زكاة محلية الفاشر، إسحق بشر، لدى لقائه بمكتبه أمس نائب مدير إدارة مكافحة التهرب الضريبي بولاية شمال دارفور، دكتور بابكر آدم النور، بحضور مدير الرصد والمتابعة، ومدير إدارة مكافحة التهرب الضريبي بمحلية الفاشر، كيفية تفعيل المواعين الزكوية في حدود الولاية لمنع الفاقد الزكوي بسبب التهرب والتحايل من دفع الزكاة.

وأكد مدير إدارة الجباية أهمية تضافر جهود العاملين بإدارتي الجباية ومكافحة التهرب الضريبي لدفع مسيرة العمل الإيرادي خلال المرحلة المقبلة.

وجدد وفد إدارة مكافحة التهرب الضريبي بالولاية استمرار التعاون والتنسيق مع ديوان الزكاة لتفعيل المواعين الإيرادية.