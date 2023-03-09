ضبط خُمور مستوردة وكريمات بالنيل الأبيض 

النيل الأبيض: سوسن محمد عثمان

وقف مدير شرطة النيل الأبيض اللواء، سيف الدين أحمد الحاج، بقسم شرطة محلية ربك، على ضبط خمور مستوردة وكريمات تفتيح البشرة غير صالحة للاستخدام.

وقُدِّرت الضبطية بأكثر من (300) زجاجة ويسكي و(800) صباع كريم تفتيح البشرة تقدر قيمتها بخمسة عشر مليون جنيه، تم ضبطها بمنطقة الحلة الجديدة بمدينة ربك، بواسطة قوة مشتركة من الشرطة والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وجهاز المخابرات.

وأشاد اللواء سيف بجهود القوات النظامية في حفظ الأمن، وقال إن الضبطية عمل ميداني يؤكد أن الشرطة هي العين الساهرة واليد الأمنية في توفير الأمن والاستقرار، وتعهّد بملاحقة المجرمين ودك أوكار الجريمة عبر الطواف المستمر على مستوى المحليات، وأشار إلى الجهود المقدرة من القيادة العليا للشرطة في توفير متطلبات العملية الأمنية بالولاية، وأشاد بجهود حكومة النيل الأبيض في دعم وإسناد الشرطة في كافة برامجها الأمنية.

وأوضح أن لديهم برامج كبيرة يجرى تنفيذها في مكافحة المخدرات والخمور البلدية والقضاء على الرذيلة، إلى جانب تحقيق المزيد من الإنجازات للحفاظ على الأمن.

وأعلن مدير شرطة الولاية والمدير التنفيذي لمحلية ربك، عن تحفيز الفريق الذي تمكن من إنجاز هذه الضبطية من الخمور المستوردة والكريمات غير الصالحة للاستخدام.