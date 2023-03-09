وزير الخارجية المصري: على إثيوبيا التحلي بالمسؤولية وإلا ستدافع مصر عن مصالحها

القاهرة: متابعات

وجّه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رسالة شديدة اللهجة إلى إثيوبيا بعد الملء الرابع لسد النهضة، وقال: “على إثيوبيا التحلي بالمسؤولية وإلاّ ستدافع مصر عن مصالحها.. وعلى إثيوبيا أن تراعي مصلحتي دولتي المصب بألّا يكون هناك أيِّ ضرر بالغ أو جسيم عليها، وإذا لم يتم ذلك سوف تُدافع الدولة المصرية عن مصالح شعبها، وتتّخذ من الإجراءات ما يقود إلى ذلك، ولكن دائماً ما نسعى للتوافق والتفاهُم ونسعى إلى العمل”، موضحاً بأن المفاوضات التي تمّت بين مصر وإثيوبيا والسودان على مدى العقد الماضي، لم تؤت بثمارها.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني: “مصر دائماً تسعى لاتفاق قانوني مُلزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن التنمية لإثيوبيا وألاّ يقع أي ضرر جسيم على أيٍّ من دولتي المصب، وهناك مفاوضاتٌ طويلة ورؤى حول كيفية إدارة هذا الملف، متسقة مع قواعد القانون الدولي، وتجارب الدول الأخرى، وتمّ الاعتماد على مساعدة أطراف عديدة منها الولايات المتحدة والإطار الأفريقي وقمم ورؤساء الاتحاد الأفريقي”.

وتابع شكري: “مصر انخرطت في مُفاوضات برعاية أفريقية لم تؤت بثمارها ومع استمرار بناء السد والإقدام على الملء الأحادي الرابع أصبح هناك ضرورة أن تتحلى إثيوبيا بالمسؤولية في كل ما تضطلع به من إجراءات للانتهاء من السد، ومستمرون في السعي للتوصل إلى اتفاق إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية”.