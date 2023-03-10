حركة تمازج لـ(السُّوداني): الاتفاق الإطاري يُعاني من حالة اختناق سياسي

الخرطوم: السوداني

قال رئيس حركة تمازج، القيادي بالكتلة الديمقراطية الفريق محمد علي قرشي لـ(السُّوداني)، إن الاتفاق الإطاري سيقود البلاد إلى الهاوية لتكراره نفس الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة السابقة.

وأضاف: الاتفاق الإطاري أصبح يعاني من حالة وصفها بـ”الاختناق السياسي”، لذلك لجأت القوى الموقعة عليه للسفر إلى خارج البلاد لتسويقه وطرحه على المجتمع الدولي، بعد أن ازدادت المطالبات بإعادة النظر فيه على أساس عادل.

وتوقّع قرشي حدوث فتنة كبرى بسبب الاتفاق إذا لم يتم تداركه بصورة سريعة، موضحًا أن أي عملية سياسية قاصرة النظر محددة الأطراف على نهج صفوي وإقصائي ستقود إلى نتائج صفرية، ولربما ستشهد البلاد موجة حادة من الاحتقان السياسي.