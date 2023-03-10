ليفاندوفسكي: تيكي تاكا لن تعمل الآن مع برشلونة

يرى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، أن مستقبل فريقه مضمون، رغم توديع البلوجرانا جميع المسابقات الأوروبية مبكرًا هذا الموسم.

وقال ليفاندوفسكي في حوار مع مجلة برشلونة بحسب ما نقلت صحيفة “ماركا”: “الحمض النووي لبرشلونة هو البحث دائمًا عن تقديم مباراة جيدة، ولكن كرة القدم تتغير وعلينا التأقلم، أسلوب البارسا منذ 10 سنوات لن يعمل الآن، ربما لا يمكن العمل بـ”تيكي تاكا” حاليًا”.

وأضاف: “في كرة القدم ليس من السهل أن تغير شيء ما في أسبوع أو شهر، عليك التحلي بالصبر، وكل شيء يسير معنا في الطريق الصحيح”.

وعلق على حظوظ فريقه في التتويج بلقبي الدوري وكأس ملك إسبانيا قائلا: “يجب علينا الإيمان بأن كل شيء ممكن، ولكن لا يزال من المبكر الحديث عن ذلك”.

وتطرق إلى إقصاء برشلونة من المسابقات الأوروبية موضحًا: “في دوري الأبطال، الإصابات عقدت الأمور علينا، نملك فريقًا شابًا وكانت تلك بمثابة التجربة للجميع”.

وأردف: “الأمر كان صعبًا والأخطاء الصغيرة كلفتنا ثمنًا كبيرًا، وإذا أردت الفوز، فلا يمكن ارتكاب تلك الأخطاء، وفي الدوري الأوروبي كانت المواجهة مع مانشستر يونايتد متقاربة، والآن نركز على الدوري والكأس”.

وواصل بشأن مساهمته مع الفريق: “أحاول مساعدة زملائي، ليس فقط بتسجيل الأهداف، ولكن بالسلوك والعقلية، ومع هؤلاء اللاعبون الشباب، المستقبل مضمون في برشلونة، ولكن يجب الاهتمام بالتوازن بين الشباب وأصحاب الخبرة”.

وأتم بالتعليق على مستقبله مع البارسا: “لم أفكر في المدة التي سأقضيها مع برشلونة، أريد مواصلة اللعب في أعلى مستوى لسنوات مقبلة، الأمر لا يتعلق بعام أو اثنين بل أكثر، هنا فهمت معنى جملة أكثر من مجرد نادٍ”.