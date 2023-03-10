بعد العودة من الجزائر : المريخ يؤدي أول تدريب ببنينا

أدى المريخ أول تدريباته بعد العودة من الجزائر صباح أمس الخميس بمعسكر بنينا، وركز الجهاز الفني للفرقة الحمراء بقيادة ريكاردو على تدريبات لتفكيك العضلات وإزالة الإرهاق وتمارين اللياقة البدنية وتدريبات استشفاء عضلي بعد الإرهاق الذي أصاب اللاعبين جراء السفر والإرهاق وضغط مباراة شباب بلوزداد الجزائري قبل الدخول في تمارين تكتيكية وخططية لتجهيز الفريق للمباراة الحاسمة أمام الترجي يوم الجمعة المقبل.

وشهدت الحصة التدريبية حماسًا كبيرًا وسط عناصر الفريق وكعادته منح الجهاز الفني بعض اللاعبين تدريبات بدنية إضافية على رأسهم التش و كرتيكلا وبخيت خميس وكمبالي، واهتم المدير الفني أيضًا بإضافة جرعات تدريبية للحراس خاصة الثنائي بيتر وكافي.

محاضرة للاعبين

قدم ريكاردو محاضرة مطولة للاعبين تحدث خلالها عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري وصحح نظريًا أخطاء اللقاء مركزًا على تفادي الأخطاء في لقاء الترجي مع شحذ همم اللاعبين وإضافة جرعات حماسية ومعنوية لتجاوز مباراة عنابة.