السعودية وإيران يعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

متابعات: السوداني

أعلنت المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن توصلهما إلى اتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهرين، وذلك عبر مبادرة كريمة من فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وأكدت الدولتان على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقتا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين، اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، كما اتفقتا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 17 / 4 / 2001م والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة في 27 / 5 / 1998م.

وأعربت كل من السعودية والصين وإيران، عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.