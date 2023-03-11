الحوري: لا توجد شبهة جنائية في وفاة الملازم أوّل سليمان

الخرطوم: السوداني

نقل رئيس صحيفة القوات المسلحة السابق العقيد إبراهيم الحوري في تدوينة على صفحته الرسمية عن مسؤول رسمي أمس؛ تفاصيل وملابسات مقتل ضابط يتبع للحرس الرئاسي في شارع المطار بالخرطوم.

وقال الحوري إن الملازم أول سليمان، احد ضباط التأمين بالقصر الرئاسي؛ توفى في حادث مروري طبيعي بشارع المطار حيث إنحرفت سيارته عن الطريق وتخطت الترتوار مما أدى لإنقلابها ووفاته في الحال ولا توجد أي شبهات جنائية حول الحادث. واضاف “الضابط المتوفي ضابط دروع يتبع لقوة سلاح المدرعات المكلفة بتأمين محيط القيادة العامة والقصر.