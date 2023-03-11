الإمارات تقطع وعدًا لوفد الحرية والتغيير

الخرطوم: السوداني

اطلع وفد الحرية والتغيير، مع وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، تطوّرات العملية السياسية وتحدياتها.ودفعت الحرية والتغيير، بالشكر لدولة الإمارات، لدورها الذي تلعبه في تيسير العملية السياسية عبر الآلية الرباعية.

وشدّدت الحرية والتغيير على تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين لخدمة مصالح الشعبين.

وفي السياق، أعلن شخبوط، دعم دولة الإمارات للاتّفاق الإطاري، واعدًا باستمرار التواصل مع كافة الأطراف المعنية من أجلّ التعجيل بالوصول للاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة المدنية.