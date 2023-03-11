سلطات مطار الخرطوم توضح الضوابط الأمنية الجديدة

الخرطوم: السوداني

أعلنت إدارة مطار الخرطوم جمهور المودعين والمستقبلين الالتزام بنقاط الوداع والاستقبال الجديدة بمدخل المطار وإبراز المستندات للسلطات المسؤولة للركاب المغادرين والواصلين والمشغلين للحد من الخروقات والشواغل الأمنية حيث لا يسمح بتجاوزها، وشددت على ضرورة التزام العاملين والمشغلين وأصحاب المركبات بالضوابط الأمنية المحددة .

وجاء في تعميم صحفي: على الجميع الالتزام بالتوجيهات الصادرة من سلطات أمن الطيران بالمطار والتي ابتدأ العمل بها منذ يوم الأربعاء الثامن من مارس ٢٠٢٣م، وعدم الالتزام بهذه الضوابط يؤثر على التشغيل الآمن للمطار .

وكشفت عن خضوع المطار لإجراءات التدقيق الدولي لأمن الطيران من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو) لكل الدول الأعضاء في المنظمة، وبناءً على التطبيق الفعال للتشريعات الدولية والبرنامج الوطني لأمن الطيران وذلك في الفترة من ٥-١٥ مارس ٢٠٢٣م للتأكد من تطبيق المعايير واللوائح الدولية لأمن الطيران بفرض التحسين والمستمر. والجدير بالذكر أن برنامج التدقيق الدولي تخضع له جميع الدول الأعضاء في المنظمة.

ومن جهته أكد زهير حمدنا الله شندقاوي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بشركة مطارات السودان المحدودة على ضرورة تضافر الجهود حتى يجتاز السودان التدقيق الدولي وضمان التنفيذ الفعال للمعايير الأمنية الدولية القياسية لتكون مطارات السودان في مصاف العالمية.