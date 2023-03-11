«الشعبي»: موقعو «الإطاري» يرفضون تشكيل حكومة تصريف أعمال بالسودان

الخرطوم: السوداني

قال قيادي بارز في المؤتمر الشعبي، أمس، إن موقعي الاتفاق الإطاري يرفضون مقترح تشكيل حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد خلال الفترة المقبلة.

وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر، لـ« سودان تربيون»،أمس ، إن “مقترح تشكيل حكومة تصريف الأعمال أطروحة أحزاب بالتنسيق مع العسكر، وموقعيِّ الاتفاق الإطاري لا يؤيدون هذه الخطوة”. وأشار إلى أن حكومة تصريف الأعمال تعني “تقاسم السُّلطة مع العسكر. وزاد: “موقف موقعي الاتفاق الإطاري واضح، وهو تأسيس سُّلطة مدنية بناء على مشروع الدستور الانتقالي والإعلان السياسي، وبالتالي مقترح حكومة تصريف الأعمال لا يمثلنا”.

وقالت المتحدثة باسم قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، مريم الصادق المهدي في وقت سابق، إنه ينبغي على الائتلاف النظر في مقترح تشكيل حكومة تصريف أعمال بعد تطاول أمد العملية السياسية.