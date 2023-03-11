عاجل (السوداني): الجيش يعلن التزامه بمجريات العملية السياسية والتقيد الصارم بالاتفاق الإطاري

الخرطوم: السوداني

أعلنت القوات المسلحة السودانية، إلتزامها بمجريات العملية السياسية الجارية والتقيد الصارم والتام بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري، الذي يفضي إلى “توحيد المنظومة العسكرية” وقيام حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين قيام الانتخابات بنهايتها.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد نبيل عبد الله: “إن مزايدة البعض بمواقف القوات المسلحة – وهي أول من بادر بالخروج من العملية السياسية – والحديث عن عدم رغبة قيادتها في إكمال مسيرة التغيير والتحول الديمقراطي، في محاولات مكشوفة للتكسب السياسي والإستعطاف، وعرقلة مسيرة الإنتقال، لن تنطلي على فطنة وذكاء الشعب ووعي ثوار وثائرات وشباب بلادنا، حراس ثورة الشعب ثورة ديسمبر المجيدة، ومن هذا المنطلق نؤكد لشعبنا أن قواته المسلحة ستبقى أملاّ مستداماً ومرتجى، ورفيقاً وفياً لإستكمال مسيرة الثورة”.