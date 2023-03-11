*وصلت الدفعة الثانية من نجيل ومعدات القلعة الحمراء نهار أمس إلى إستاد المريخ بأم درمان، وأعتقد أن وصول المعدات إلى موقع العمل هو الجهاد الأصغر أما تهيئة موقع العمل من وجهة نظري الشخصية هو الجهاد الأكبر، لابد من قفل كل مساحة نادي المريخ بإعتبارها منطقة أو مشروع معماري يحتاج أن نحيطه بسياج من الزنك أو أي غطاء يحقق الغرض المطلوب.

*إستاد المريخ يجب أن يتحول إلى منطقة عمل مغلقة ومحاطة بكل الإتجاهات بعد إزالة كل الدكاكين المستأجرة وموقف السيارات وغيرها من مواقع لاعلاقة لها بالإستاد وأنشطته الرياضية حتى يبدأ العمل جادا وبإيقاع سريع وجاد ويكتسب هيبة العمل المعماري

*كل مواقع العمل المعماري تكون مغلقة ومحاطة بغطاء يوفر حماية للمواد المستخدمة ويوفر أجواء مناسبة لسرعة الأداء والإيقاع في تنفيذ أعمال الصيانة، ويساعد المهندسين والفنيين والعمال في مهامهم بصورة فيها هدوء وتركيز أكبر وعلينا أن نبدأ بهذه الخطوة عند إنطلاقة أعمال الصيانة والتحديث للقلعة الحمراء.

*كل العوائق المحيطة بالإستاد يجب إزالتها فوراً بالتراضي أو بالقانون بإعتبار أن أي منشأة رياضية محمية باللوائح والمريخ يملك مبررات إزالة كل معيقات العمل المحيطة بالإستاد إذا قدم متطلبات الفيفا والكاف لإجازة الإستاد للمباريات الدولية.

إضافة أخيرة :

شركة متخصصة وإغلاق الموقع ومنع الدخول إليه إلا للعاملين هي البداية الصحيحة لصيانة وتحديث الإستاد..